Бритни Спирс травмировалась при падении

Американская певица Бритни Спирс заявила, что серьезно повредила ногу, упав с лестницы в доме своего друга. Об этом она написала в соцсетях.

«Иногда сустав вылетает. Не уверена, что это перелом, сейчас он вроде зафиксирован», — рассказала артистка.

В мае Спирс стала героиней светской хроники, устроив пьяный дебош в самолете, летевшем из Мексики в Лос-Анджелес.

Она начала курить прямо на борту, а когда ей сделали замечание, закатила истерику. Стюарды силой пристегнули певицу к креслу и позднее передали лос-анджелесским полицейским.

Сама артистка утверждала в соцсетях, что экипаж самолета вел себя странно и она ему сразу не понравилась.