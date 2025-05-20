Бритни Спирс случайно показала голую грудь

Американская поп-звезда Бритни Спирс оконфузилась в соцсетях. Поправляя волосы, она случайно оголила грудь в ролике на странице в Instagram*.

Спирс надела прозрачное мини-платье с бежевыми вставками и кружевом, зеленые трусы и черные перчатки. Она подняла руки, чтобы поправить прическу, и случайно оголила грудь.

В апреле 43-летняя певица загорала голышом на пляже, а за год до этого опубликовала голые фото и рассказала о планах изменить с помощью инъекций форму ягодиц.

Провокационные выходки Спирс возобновила после развода с актером, фитнес-тренером Сэмом Асгари. Кроме публикациb откровенных фото, она разбила лобовое стекло машины каблуком, подралась с бойфрендом Полом Солизом и угодила в больницу. Родственники задумали вновь признать ее недееспособной.

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