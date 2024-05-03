Бритни Спирс оказалась в больнице после драки с бойфрендом | 360°

Знаменитости 03 мая 2024, 05:24 Бритни Спирс оказалась в больнице после драки с бойфрендом TMZ: Бритни Спирс госпитализировали после драки с избранником Солизом РИА «Новости»

Читать 360 в

Американская певица Бритни Спирс попала в больницу после скандала с возлюбленным Полом Солизом. Об этом сообщило издание TMZ.

В публикации отметили, что артистка пошла на свидание в Лос-Анджелесе. Там она зарегистрировалась в отеле Chateau Marmont. Когда вокалистка прибыла туда, начался переполох, после которого один из постояльцев вызвал полицейских.

Реклама

Он рассказал, как гостья, подходящая по описанию на Бритни Спирс, приставала к работникам заведения и угрожала постояльцам. Однако когда блюстители порядка приехали на место, то не обнаружили никакого беспорядка.

Потом певица и ее мужчина вернулись в номер, но между ними начался конфликт, переросший в драку. Певица повредила ногу. Она выбежала в коридор, гости услышали ее крики и вызвали врачей.

Ранее Бритни Спирс разбила каблуком лобовое стекло машины после суда с отцом. Женщина проиграла по делу об опекунстве.