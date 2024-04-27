Суд с отцом довел Бритни Спирс до истерики | 360°

Знаменитости 27 апреля 2024, 14:10 Суд с отцом довел Бритни Спирс до истерики Певица Бритни Спирс разбила каблуком лобовое стекло машины после суда с отцом Kay Blake / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Певица Бритни Спирс разбила каблуком лобовое стекло автомобиля после суда с отцом. Она проиграла по делу об опекунстве. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Звезда находилась в автомобиле Mercedes в компании бывшего заключенного и своего домработника Пола Ричарда Солиза в Сан-Фернандо, Калифорния. Спирс, сидя на пассажирском месте, внезапно ударила каблуком по приборной панели. Стекло разбилось.

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Певица впервые появилась на публике после окончания судебного разбирательства с ее отцом, Джейми Спирсом. Итог тяжбы вызвал у певицы ярость: ее обязали оплатить судебные издержки отца на сумму два миллиона долларов. Сама же артистка не получит ничего.

После того как в 2007 году Бритни Спирс признали недееспособной, контроль над финансами звезды получил ее отец. Певица лишилась возможности даже подписывать документы без его разрешения.

В июне 2021 года она обратилась в Верховный суд Лос-Анджелеса с просьбой об отмене опекунства, утверждая, что перенесла множество психиатрических обследований и испытывала давление со стороны отца. В сентябре 2021 года Джейми Спирс попросил суд освободить дочь от его контроля, продолжавшегося 13 лет.

Летом 2023 года Бритни подтвердила развод с актером Сэмом Асгари. Причину она не назвала, однако супруги якобы поссорились на почве измены со стороны певицы.