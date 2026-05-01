Бритни Спирс предъявили обвинения в вождении в нетрезвом виде в Калифорнии

Поп-звезде Бритни Спирс предъявили официальные обвинения в вождении автомобиля в нетрезвом виде. Певицу остановила полиция на калифорнийской автомагистрали, сообщил телеканал NBC 4.

Артистку задержали еще 4 марта в Уэстлейк-Виллидж, недалеко от границы округов Лос-Анджелес и Вентура. Патрульные остановили автомобиль певицы после того, как другой водитель увидел, как кто-то неадекватно ведет машину и позвонил в 911.

Сотрудники Калифорнийского дорожного патруля нагнали BMW 430i возле бульвара Уэстлейк и остановили его. За рулем находилась 44-летняя Бритни Спирс. Ее доставили в участок, но вскоре отпустили.

Судебное заседание назначили на утро понедельника, 4 мая. Оно пройдет в суде округа Вентура. Поскольку речь идет об уголовном проступке средней тяжести, самой певице присутствовать на нем необязательно.

Прокуратура округа Вентура разъяснила возможные варианты решения дела по законам Калифорнии. В частности, для лиц, которые ранее не привлекались к ответственности за подобные нарушения и не совершили ДТП с пострадавшими, существует программа «wet reckless» (безрассудное вождение, связанное с алкоголем).

В рамках этой сделки обвиняемый может признать вину в менее серьезном нарушении, пройти курсы для водителей и выплатить штрафы.

Представитель певицы назвал произошедшее «досадным и непростительным» случаем, добавив, что звезда сделает «все необходимые шаги для соблюдения закона». По его словам, в этот сложный период Спирс будет проводить время со своими сыновьями.

После задержания поп-звезда добровольно обратилась в реабилитационный центр, она также удалила свою страницу в социальных сетях.

Суд освободил Бритни Спирс из-под опеки около пяти лет назад. До этого момента все финансы и карьеру артистки контролировал ее отец. Позднее певица несколько раз выходила в эфир в неадекватном состоянии, в 2025 году она устроила дебош в самолете.