Бритни Спирс после пьяной езды сама поместила себя в больницу

Американская певица Бритни Спирс сама поместила себя в больницу после того, как ее задержали за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщило издание People .

Представитель звезды подтвердил журналу, что 44-летняя Спирс добровольно поместила себя в лечебное учреждение. По его словам, задержание было досадным и «совершенно непростительным» инцидентом.

Также он подчеркнул, что Спирс будет следовать букве закона, а госпитализация станет первым шагом к необходимым переменам в жизни певицы. Артистку будут навещать сыновья.

«Ее близкие разработают давно необходимый план, чтобы обеспечить ей благополучие и успех», — добавил представитель исполнительницы хита Toxic.

Ранее Спирс продала права на весь свой музыкальный каталог примерно за 200 миллионов долларов. Сделка прошла 30 декабря. Покупателем стало издательство Primary Wave, которое уже является обладателем прав на творчество Боба Марли, Уитни Хьюстон и Джона Леннона.