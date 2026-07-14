Брату актрисы Екатерины Волковой предъявили обвинение в убийстве в США

Брат актрисы Екатерины Волковой Леонид Волков ожидает суда в тюрьме округа Мидлсекс в штате Массачусетс. Ему предъявили обвинение в убийстве, написал StarHit со ссылкой на американские правоохранительные органы.

По версии следствия, Волков убил двух знакомых — 37-летнего Кирилла и 28-летнего Павла. Одного из мужчин он, предположительно, расчленил, после чего тело спрятал в контейнере. В случае обвинительного приговора ему может грозить пожизненное заключение.

Следствие рассматривало отказ одного из погибших выступить поручителем как возможный мотив преступления. После этого Волков лишился жилья вместе с семьей.

О задержании стало известно в апреле 2023 года. На тот момент суд еще не вынес решение по делу, однако следователи заявляли о наличии доказательств его возможной причастности к убийствам.

Екатерина Волкова не комментировала новые обстоятельства расследования. После задержания брата актриса написала, что ей потребовалось два дня, чтобы решиться на публичное заявление.

«Да, это мой брат. Да, несколько дней назад его арестовали в США. Да, его обвиняют в очень серьезном преступлении. В настоящее время я и моя семья находимся в шоке», — написала она.

Волкова также сообщала, что пыталась связаться с братом и его адвокатом, но не располагала подробностями дела. Актриса заявляла, что не сомневается в невиновности Волкова и продолжает поддерживать его.

Саму звезду сериала «Воронины» недавно экстренно увезли в больницу. Причину госпитализации артистка не уточнила.