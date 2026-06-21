Актрису Екатерину Волкову экстренно госпитализировали

Известную актрису Екатерину Волкову экстренно доставили в больницу. Об этом она сообщила в Instagram*.

«Меня экстренно госпитализировали. Как станет лучше — вернусь к вам. Берегите себя», — написала она.

Причины госпитализации 52-летняя артистка не уточнила.

Волкова известна по работе в сериалах «Скорая помощь», «Закон каменных джунглей», «Краткий курс счастливой жизни», «Постучись в мою дверь в Москве» и «Доктор Преображенский».

Ранее в Сети появилась информация, что 76-летнего певца Александра Буйнова якобы доставили в больницу с ишемическим инсультом. Концертный директор артиста Сергей Пудовкин в беседе с 360.ru опроверг этот слух и подчеркнул, что неприлично обсуждать здоровье в нормальном обществе.

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