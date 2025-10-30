Брат Максима Галкина подал в суд на Life.ru

Брат Галкина подал иск к Life из-за статьи о его бизнесе

Брат признанного иноагентом Максима Галкина* Дмитрий Галкин подал иск против издания Life.ru. Как сообщили РИА «Новости» в Савеловском суде Москвы, предприниматель требует защитить честь, достоинство и деловую репутацию.

В суде уточнили, что ответчиком по делу выступает ООО «Диджитал Ньюс». Поводом для иска стала статья, опубликованная 6 октября под заголовком «Худеющий кошелек Галкиных: что происходит с оборонным бизнесом брата Максима»*. По мнению Дмитрия Галкина, в материале содержатся не соответствующие действительности и порочащие его сведения.

Подготовительное заседание по делу назначено на 20 ноября, сообщили в суде.

В июне 2024 года источник РБК, близкий к МВД, рассказывал, что компания Дмитрия Галкина занимается переоснащением БТР.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что дети певицы Аллы Пугачевой и Галкина* Гарри и Лиза могут не получить российские паспорта.

*Внесен в список иностранных агентов.