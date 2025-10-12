Детям Пугачевой и Галкина предрекли одну проблему в России

Mash: дети Пугачевой и Галкина могут остаться без российских паспортов

Дети певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина* Гарри и Лиза могут не получить российские паспорта. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

В свидетельствах о рождении детей знаменитостей нет пометки о гражданстве, указали в публикации. Согласно новым требованиям от 26 октября 2023 года, для детей младше 14 лет в свидетельстве о рождении должна присутствовать запись о гражданстве России.

Звездная пара переехала с близнецами в Израиль раньше, поэтому гражданство придется подтверждать через российское консульство или приезжать в МВД России.

Без соответствующей пометки Пугачевой и Галкину* не удастся вывезти несовершеннолетних за границу, сделать им заграничный паспорт, а также прописать в квартире. Кроме того, из-за отсутствия штампа детям не выдадут паспорт.

Сейчас у детей есть гражданство Израиля. По местным законам они обязаны проходить службу в ЦАХАЛ, Гарри — 2,6 года, а Лизе — два.

Ранее стал известно, что Галкин* лишится исключительных прав на собственное имя.

*Внесен в список иностранных агентов.