Брат Лерчек показал ее после шестого сеанса химиотерапии

Блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина), прошла шестой сеанс химиотерапии. Об этом в Instagram* сообщил ее брат Родион.

Он опубликовал видео из больничной палаты, на котором Чекалина лежала под капельницей. Несмотря на лечение, блогер старалась сохранять позитивный настрой, улыбалась и шутила.

Родион также прокомментировал слухи, что его сестра якобы выдумала диагноз. В ответ он показал медицинскую карту Лерчек и призвал не верить недостоверной информации в интернете.

«Меня поражает, что многие не верят в то, что моя сестра болеет раком. Я был бы гениальным сценаристом, если бы мы это все придумали. Пожалуйста, не будьте обманутыми, не верьте всему, что пишут в интернете», — заявил он.

О проблемах со здоровьем у Лерчек стало известно вскоре после рождения четвертого ребенка. В конце февраля 2026 года блогер родила сына, а уже в начале марта после выписки из роддома ее состояние резко ухудшилось. Позже Чекалину отправили в реанимацию онкологического отделения. Врачи диагностировали у нее рак желудка с метастазами в легких.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.