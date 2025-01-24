«Жена начала плакать». Юра Борисов — о номинации на «Оскар»

Юра Борисов рассказал, как почувствовал себя после новостей об «Оскаре»

Фото: РИА «Новости»

Популярный российский актер Юра Борисов в интервью The Variety прокомментировал номинацию на премию «Оскар». Артиста выдвинули за роль в фильме «Анора».

Интервьюер спросил Борисова, как он себя ощущает после первой номинации на «Оскар» за первый же американский фильм. Актер рассказал, что ему звонят и пишут сообщения знакомые, а сам он еще не может понять, что чувствует.

Юра Борисов добавил, что новость о номинации узнал, когда ехал в машине с семьей.

Это было очень забавно, потому что моя номинация была первой, и мое имя назвали первым, и моя жена начала кричать и плакать.

Юра Борисов

Российский актер

Список номинантов на премию «Оскар» огласили 23 января. Юру Борисова выдвинули в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Анора» Шона Бейкера. Борисов — первый российский актер, который получил номинацию на премию американской киноакадемии.

Его соперники — Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдварт Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик») и Гай Пирс, номинированный за роль второго плана в картине «Бруталист».

Ранее источник 360.ru раскрыл гонорары Юры Борисова.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте