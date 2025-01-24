Юра Борисов рассказал, как почувствовал себя после новостей об «Оскаре»

Популярный российский актер Юра Борисов в интервью The Variety прокомментировал номинацию на премию «Оскар». Артиста выдвинули за роль в фильме «Анора».

Интервьюер спросил Борисова, как он себя ощущает после первой номинации на «Оскар» за первый же американский фильм. Актер рассказал, что ему звонят и пишут сообщения знакомые, а сам он еще не может понять, что чувствует.

Юра Борисов добавил, что новость о номинации узнал, когда ехал в машине с семьей.