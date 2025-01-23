Стал известен гонорар Юры Борисова

Российского актера Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» за блистательную роль в «Аноре». Выдвижение на престижную награду значительно поднимет стоимость работы артиста — источник 360.ru рассказал, сколько стоила смена Борисова месяц назад и насколько теперь могут вырасти его гонорары.

«Если раньше смена Юры Борисова стоила 600-800 тысяч рублей, то месяц назад сумма увеличилась почти в три раза и достигла двух миллионов», — отметил источник.

По его словам, после номинации на «Оскар» гонорары актера могут вырасти еще больше.