Бондарчук официально развелся с молодой актрисой

Решающее заседание состоялось 19 мая в полдень. Инициатором развода являлась супруга Бондарчука. Судья удовлетворил требование актрисы.

Судя по документам, в браке она носила двойную фамилию Андреева-Бондарчук. Станет ли актриса менять паспорт, неизвестно.

Бондарчук ушел к Андреевой в 2016 году, через три года они сыграли свадьбу. У пары родился сын. Они не комментировали причину расставания. По информации пабликов, размолвка произошла на фоне творческих разногласий.

Первая жена режиссера Светлана Бондарчук вышла замуж за дизайнера Сергея Харченко. Ее брак с Бондарчуком длился 25 лет и сопровождался изменами супруга.