Бондарчук официально развелся с молодой актрисой
Брак режиссера Федора Бондарчука с актрисой Паулиной Андреевой официально расторгнут. Решение мирового суда Даниловского района опубликовали в информационной системе судов Москвы.
Решающее заседание состоялось 19 мая в полдень. Инициатором развода являлась супруга Бондарчука. Судья удовлетворил требование актрисы.
Судя по документам, в браке она носила двойную фамилию Андреева-Бондарчук. Станет ли актриса менять паспорт, неизвестно.
Бондарчук ушел к Андреевой в 2016 году, через три года они сыграли свадьбу. У пары родился сын. Они не комментировали причину расставания. По информации пабликов, размолвка произошла на фоне творческих разногласий.
Первая жена режиссера Светлана Бондарчук вышла замуж за дизайнера Сергея Харченко. Ее брак с Бондарчуком длился 25 лет и сопровождался изменами супруга.