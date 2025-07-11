Алисе Фрейндлих вручили орден «За заслуги перед Отечеством» I степени

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил народной артистке СССР Алисе Фрейндлих орден «За заслуги перед Отечеством» I степени, которого ее к юбилею удостоил президент Владимир Путин. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Церемония прошла в стенах БДТ имени Товстоногова, в котором Фрейндлих служит уже более 40 лет. Благодаря этой награде актриса стала полным кавалером ордена.

«Вся моя жизнь принадлежит театру. Я служила ему верой и правдой и всегда была счастлива этому служению. Оказалось, что это еще и заслуга перед Отечеством», — заявила артистка.

Она добавила, что настоящей своей заслугой считает дочь, внуков и правнуков, а роли в театре и кино — «сплошной радостью».

В декабре прошлого года актрисе исполнилось 90 лет, но и сейчас она выходит на сцену театра, а билеты на спектакли с ее участием разбирают за несколько месяцев, подчеркнули в пресс-службе администрации города.

При этом сама Фрейндлих в одном из интервью к юбилею призналась, что сниматься в кино ей уже не позволяет здоровье. Одно из немногих исключений она сделала для внука, режиссера Никиты Владимирова, сыграв мать главного героя в драме «Родители строгого режима».