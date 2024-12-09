Алиса Фрейндлих объяснила отказ от съемок в кино

Советская и российская актриса театра и кино Алиса Фрейндлих прекратила съемки в фильмах из-за здоровья. Об этом она рассказала в программе «Однажды» на НТВ .

Фрейндлих продолжает играть на сцене Большого драмтеатра имени Товстоногова в Санкт-Петербурге. В 2022 году вышел фильм с участием артистки «Родители строгого режима» — там ее уговорил сняться внук, режиссер Никита Владимиров.

Актриса призналась, что очень сопротивлялась и осталась недовольна работой. Фрейндлих также добавила, что в 2020 году переболела COVID-19, после чего ее здоровье подкосилось. Поэтому артистка перестала снимать в кино.

«Для этого нужно иметь хороший слух, меня природа не обидела. Сейчас, может быть, и нет, потому что после ковида я и вовсе глухая», — заявила Фрейндлих.

Накануне актриса отпраздновала 90-летие. Президент Владимир Путин поздравил Фрейндлих с юбилеем.