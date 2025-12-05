«Больно и режет». Блогер Любятинка вызвала скорую помощь из-за линз

Блогерша Любятинка заявила, что сильная боль в глазу заставила ее вызвать скорую

Популярный блогер Любятинка (Любовь Сидоркина) обратилась за помощью к медикам из-за контактных линз. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram*.

Проблемы со зрением начались у блогера после того, как она целый день проходила в линзах. Они оказались просроченными, поэтому у девушки стало сильно щипать в глазах.

На следующий день Любовь почувствовала боль в правом глазу, к тому же он постоянно слезился. Потом сильно опухло веко.

«Мне так больно, и режет, и слезится, и в закрытом, и в открытом состоянии, что я все-таки решила вызвать скорую», — пожаловалась блогер.

После осмотра на дому врачи посоветовали девушке обратиться к офтальмологу. По словам Любятинки, позже у нее диагностировали травму роговицы. Теперь блогера ждет восстановление поврежденного глаз. Реабилитация продлится около 10 дней.

Ранее стало известно о беременности Валерии Чекалиной. Лерчек ждет четвертого ребенка от аргентинского танцора Луиса Сквиччиарини.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.