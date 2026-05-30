Больная раком Лерчек устроила распродажу личных вещей

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) устроила распродажу своей брендовой одежды. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Инфлюенсер продает поношенные вещи, обувь и сумки люксовых марок в 2-3 раза дешевле их первоначальной цены. Например, туфли Versace, которые стоят 70-80 тысяч рублей, можно приобрести у блогера за 20 тысяч.

Лерчек продолжает бороться с раком желудка, она прошла уже четыре курса химиотерапии из запланированных 9 циклов лечения.

Ранее блогер и ее бывший муж Артем Чекалин продали недостроенный особняк в элитном поселке в Подмосковье почти за миллиард рублей на фоне судов по налоговым делам. Новым владельцем дома стал московский адвокат.