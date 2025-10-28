«Болезнь вернулась с удвоенной силой». Рецидив рака у Попова развивался очень быстро

Обнаруженный у звезды сериала «Полицейский с Рублевки» Романа Попова рецидив рака мозга развивался очень быстро. Об этом 360.ru рассказал друг артиста, резидент Comedy Club Оганес Григорян.

По его словам, в последнее время Попов лежал в больнице в тяжелом состоянии. Ранее артист проходил курс химиотерапии — в 2018 году. Тогда лечение помогло.

«Вывели его в ремиссию, и последний раз проверяли в декабре прошлого года, не было никаких следов. В мае этого года болезнь вернулась с удвоенной силой и очень-очень быстро прогрессировала», — сообщил он.

Григорян отметил, что ему очень тяжело говорить о смерти друга. Но он старается держаться.

«Мы с Романом очень близко дружили, очень много лет совместно занимались творчеством. Чувствую себя нехорошо, мягко говоря, осознавая это (смерть друга — прим. ред.), понимаю, что надо крепиться, потому что у него есть семья — дети, жена. Это большая потеря», — сказал Григорян.

Попов, звезда сериала «Полицейский с Рублевки», скончался 28 октября 2025 года. В последние дни он находился в коме, подключенный к аппарату жизнеобеспечения. С 2018 года Попов боролся с раком мозга, а 11 октября его состояние резко ухудшилось.