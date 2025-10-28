Умер актер из сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов

Актер Роман Попов умер на 41-м году жизни после продолжительной борьбы с раком головного мозга. Об этом сообщил Telegram-канал 112 .

Наибольшую известность он получил как исполнитель роли следователя Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки».

Последний пост в своем Telegram-канале он опубликовал 5 сентября, поблагодарив всех пожертвовавших на химиотерапию.

Впервые Попов узнал о диагнозе в 2018 году, но тогда ему удалось добиться ремиссии. Он рассказывал, что носил парик и больше гримировался, чтобы в кадр не попадал шрам от операции. Летом актер сообщил, что болезнь вернулась и дала осложнения на глаза и уши. Кроме того, он лишился возможности самостоятельно ходить и есть.