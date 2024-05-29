«Бог не дал мне слух». Актер Петров пожаловался на отсутствие способностей к музыке

Актер Александр Петров признался в отсутствии музыкального таланта. В беседе с 5-tv.ru артист заявил, что не умеет петь.

Петров, участвуя в съемках фильма «Лед-3», вместе с коллегами исполнил несколько популярных композиций.

«Мне всегда достаточно тяжело даются такие музыкальные вещи, потому что Бог не дал мне слух», — сказал он.

При этом артист любит музыку и пытается освоить эту сферу. Он бросил все силы, чтобы поклонники не разочаровались, а получили удовольствие от его исполнения.

«Это не просто мне дается, но, мне кажется, я справляюсь», — подчеркнул артист.

Петров добавил, что отсутствие музыкальных способностей не помешало ему накопить композиций на полноценный альбом.

Ранее актриса Мария Аронова, исполнившая роль тренера в ленте «Лед-3», призналась, что не хотела участвовать в съемках. Однако она согласилась на проект благодаря уговорам режиссера Федора Бондарчука.