«Что за идиотизм?» Мария Аронова высказалась о фильме «Лед-3», где сама же и снялась | 360°

Знаменитости 01 мая 2024, 00:24 «Что за идиотизм?» Мария Аронова высказалась о фильме «Лед-3», где сама же и снялась Мария Аронова назвала безумием фильм «Лед-3», в котором сыграла тренера РИА «Новости»

Читать 360 в

В феврале вышла третья часть трилогии «Лед» и некоторые зрители выразили мнение, что картина отличается от первого фильма только лицами. Похожая точка зрения была и у актрисы Марии Ароновой, которая сыграла тренера в проекте. О съемках она рассказала в интервью с Юлией Меньшовой для ее YouTube-канала.

Аронова отметила, что сначала отказалась сниматься в фильме, потому что не видела в нем смысла.

Реклама

«Я не то что сомневалась, я официально отказалась — сказала, что не буду сниматься, потому что с моей точки зрения, это безумие. Какая-то трилогия. Что за идиотизм? Я назвала вещи своими именами», — сказала актриса.

Однако на участие в проекте ее уговорил режиссер Федор Бондарчук. Также к артистке с большим письмом обратился актер Александр Петров. В итоге знаменитость решила не подводить коллег по цеху и согласилась на съемки.

Ранее стало известно, что Федор Бондарчук снимется в ремейке «Золотого ключика» писателя Алексея Толстого. Также вместе с ним в проекте примут участие актеры Александр Яценко и Александр Петров.