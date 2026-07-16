Блогера Топлеса уличили в домогательствах
Super: несколько девушек заявили о домогательствах Яна Топлеса
Российского видеоблогера Яна Лапоткова (Ян Топлес) обвинили в новых домогательствах. О ситуации пострадавшие девушки рассказали изданию Super.
«Ян на танцполе ко мне приставал, предлагал поцеловаться. Я отталкивала, мне было неприятно, что пристает. Сказала, что парень есть. Пошла в туалет, а он — за мной», — поделилась девушка.
Другая пострадавшая добавила, что на одной из вечеринок Ян вел себя неадекватно и «творил дичь».
«Подошел ко мне, в моменте поймали взгляды и поцеловались. Мы не разговаривали, он не спрашивал разрешения — поцеловал», — сказала она.
Это не первый подобный случай с участием блогера. Ранее в июле в Сети завирусились кадры, на которых Топлес целовался с незнакомой блондинкой, будучи женатым.
Свое поведение блогер оправдал 15 выпитыми бутылками пива. Также Топлес заверил, что брак от этого не пострадал: с женой они обсудили ситуацию и пришли к пониманию.