Блогера Топлеса уличили в домогательствах

«Ян на танцполе ко мне приставал, предлагал поцеловаться. Я отталкивала, мне было неприятно, что пристает. Сказала, что парень есть. Пошла в туалет, а он — за мной», — поделилась девушка.

Другая пострадавшая добавила, что на одной из вечеринок Ян вел себя неадекватно и «творил дичь».

«Подошел ко мне, в моменте поймали взгляды и поцеловались. Мы не разговаривали, он не спрашивал разрешения — поцеловал», — сказала она.

Это не первый подобный случай с участием блогера. Ранее в июле в Сети завирусились кадры, на которых Топлес целовался с незнакомой блондинкой, будучи женатым.

Свое поведение блогер оправдал 15 выпитыми бутылками пива. Также Топлес заверил, что брак от этого не пострадал: с женой они обсудили ситуацию и пришли к пониманию.