Сегодня 13:17 Находящаяся под домашним арестом Лерчек узнала пол будущего ребенка Фото: РИА «Новости»
Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), которая находится под домашним арестом, провела во дворе дома гендер-пати и узнала пол будущего ребенка от аргентинского танцора Луиса Сквиччиарини. Видео с вечерники она опубликовала в соцсети.
Выяснилось, что у пары будет сын.
В конце прошлого года Чекалину
госпитализировали с угрозой выкидыша. Однако операция прошла успешно, ребенку ничто не угрожает.
Лерчек и ее бывший муж Артем находятся под следствием по уголовному делу о незаконном выводе за границу 250 миллионов рублей. Еще один обвиняемый — бывший сотрудник Чекалиных Роман Вишняк.
Сама блогер не признает вину. Уже во время судебного разбирательства она развелась с мужем и начала отношения со Сквиччиарини.
