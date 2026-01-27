Находящаяся под домашним арестом Лерчек узнала пол будущего ребенка

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), которая находится под домашним арестом, провела во дворе дома гендер-пати и узнала пол будущего ребенка от аргентинского танцора Луиса Сквиччиарини. Видео с вечерники она опубликовала в соцсети.

Выяснилось, что у пары будет сын.

В конце прошлого года Чекалину госпитализировали с угрозой выкидыша. Однако операция прошла успешно, ребенку ничто не угрожает.

Лерчек и ее бывший муж Артем находятся под следствием по уголовному делу о незаконном выводе за границу 250 миллионов рублей. Еще один обвиняемый — бывший сотрудник Чекалиных Роман Вишняк.

Сама блогер не признает вину. Уже во время судебного разбирательства она развелась с мужем и начала отношения со Сквиччиарини.