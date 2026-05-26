Блогер Юлия Гаврилина станцевала на школьном выпускном с поклонником

Блогер и певица Юлия Гаврилина исполнила мечту своего подписчика и станцевала с ним выпускной вальс на школьном празднике. История началась больше месяца назад, когда выпускник по имени Леша опубликовал в соцсетях ролик с необычной просьбой — пригласить 23-летнюю звезду на свой выпускной. Видео быстро разлетелось по сети и привлекло внимание самой Гаврилиной.

Блогер согласилась приехать, но поставила условие: ролик должен набрать 100 тысяч лайков. Подписчики активно поддержали выпускника, и нужной отметки удалось достичь.

В итоге Юлия приехала на праздник и станцевала с поклонником школьный вальс. Кадрами с выпускного она позже поделилась в соцсетях.

Для Гаврилиной этот танец тоже стал особенным моментом — блогер призналась, что сама не танцевала выпускной вальс в школьные годы из-за ограничений во время пандемии коронавируса.

