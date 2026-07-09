Блогер Ида Галич начала праздновать свадьбу в самолете

Блогер и ведущая Ида Галич начала праздновать предстоящее бракосочетание с бизнесменом Олегом Ледвичем на борту самолета, полного гостей. Об этом сообщил сайт woman.ru .

Торжество пройдет в Северной Осетии, на малой родине Галич, но блогер решила начать веселиться заранее. Гости вылетели из Москвы на специально арендованном самолете. Пышных нарядов нет, но невеста в спортивных штанах и майке нацепила небольшую фату.

Гости поделились кадрами из полета. Молодые целовались, все шутили и смеялись, некоторые даже пританцовывали.

Оригинальный свадебный кортеж уже приземлился по Владикавказе, где пройдет основная часть праздника.

Это будет уже второй брак 36-летней Иды Галич. С первым мужем Аланом Басиевым она развелась в 2021 году. У блогера двое детей, от бывшего мужа и от будущего.