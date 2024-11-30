Блогер Эдвард Бил после пранка опубликовал видео с тренировкой

Блогер Эдвард Бил, устроивший пранк с ампутацией ноги, опубликовал видео со своими тренировками в спортзале. Кадры он разместил в своем Telegram-канале .

В ролике видно, как блогер бьет боксерскую грушу, отжимается и делает скручивания. На видео он признался, что не тренировался почти год.

«Ну погнали в бой», — написал Бил в комментарии к ролику.

Блогер сломал ногу, когда отдыхал в Сочи. Команда пранкера распространила сообщения о том, что после операции у него якобы было заражение крови, и возник риск ампутации ноги. Когда Била выписали, он отправился СИЗО.

Сосед блогера по больнице рассказал, что тот ходил по коридору с перевязанной ногой и «скакал как зайчик». Возле палаты постоянно дежурили сотрудники полиции.