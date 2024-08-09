Ампутация ноги не грозила. Пранкера Била начали готовить к выписке из больницы

Mash: блогера Била начали готовить к выписке из больницы и возвращению в СИЗО

Врачи подготавливают документы на выписку из больницы пранкера Эдварда Била. Предположительно, 9 августа он вернется в изолятор досиживать срок наказания, сообщил Telegram-канал Mash .

По данным издания, у Била не было угрозы ампутации ноги и множественных операций. Его команда приукрасила сообщения о заражении крови и переливании в попытке прославиться.

Соратники пранкера обращались в СМИ, заявляя о его плачевном состоянии. Они отправляли журналистам фотографии из больницы для подтверждения диагноза Била.

Авторы статьи предположили, что команда ютубера таким образом пыталась добиться общественного резонанса, чтобы вызволить блогера из СИЗО. Однако суд отклонил жалобу и оставил наказание в виде 14 суток ареста за шутку в полицейской форме в силе.

Бил действительно сломал ногу, катаясь на самокате в Сочи. Врачи установили ему штифт и пересадили кожу. В конце июля в тюремной камере рана загноилась, и пранкера положили в больницу в сопровождении полиции. Там ему провели одну операцию с целью вскрыть и удалить гнойный очаг. Сосед блогера по отделению рассказывал журналистам, что тот «Скачет как зайчик».