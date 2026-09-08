Блогер Алексей Столяров с женой попал в массовое ДТП на Рублевке

Блогер Столяров рассказал о массовом ДТП на Рублевском шоссе в Москве

Блогер и фитнес-тренер Алексей Столяров вместе с женой оказался участником массового ДТП на Рублевке. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Авария произошла вечером 7 сентября. Столяров ехал на BMW X6 вместе с супругой Верой Бонд.

По словам блогера, один из водителей двигался на высокой скорости и врезался в другую машину, после чего столкнулись еще несколько автомобилей.

Всего в аварии пострадали пять машин, включая BMW Столярова. Блогер сообщил, что его автомобиль получил незначительные повреждения заднего бампера. Машины остальных участников ДТП пострадали гораздо сильнее.

Ранее в центре Москвы столкнулись Ferrari 812 Superfast и Volkswagen Touareg. После удара Ferrari отбросило на бетонное ограждение: у автомобиля оторвало колесо, а также повредило дверь и бампер. У Volkswagen Touareg потек топливный бак.