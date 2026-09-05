Ferrari врезалась в забор на Большой Пироговской в Москве

В центре Москвы произошло ДТП с участием автомобилей Ferrari 812 Superfast и Volkswagen Touareg. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Красный спорткар влетел в бетонный забор, у него оторвалось колесо, покорежена дверь и бампер. У кроссовера потек бензобак.

На место прибыли полиция и медики. Несмотря на такие повреждения автомобилей, люди в ДТП серьезных травм не получили.

Как сообщили в дептрансе, движение на улице не затруднено.

Ранее в Ставропольском крае недалеко от поселка Иноземцево рейсовый автобус столкнулся на трассе с грузовиком. Погибли пять человек и еще 24 пострадали.