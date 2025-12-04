Блогеру Митрошиной продлили срок домашнего ареста

Тверской суд Москвы продлил на шесть месяцев срок домашнего ареста блогерши Александры Митрошиной. Ее защита просила суд изменить меру пресечения на запрет определенных действий.

«Ходатайство государственного обвинителя удовлетворить, продлить меру пресечения», — объявил решение судья Алексей Криворучко.

На следующем заседании 13 января суд допросит свидетелей по уголовному делу Митрошиной. На нем также начнут исследовать доказательства обвинения. Прокурор планировала начать его с допроса свидетелей.

Сама обвиняемая в суде частично признала вину. Она отметила, что не расценивала куплю-продажу квартиры как отмывание денег.

После заседания Митрошина рассказала, что ей грех жаловаться, так как домашний арест — мягкая мера пресечения. Блогер отметила, что часто готовит и занимается спортом.

«Нахожусь дома в комфорте и спокойствии, есть чем заняться. Много читаю, в том числе школьную литературу, прочитала больше 100 книг. Скучаю по блогу и подписчикам, но вот выпала такая возможность. На Новый год буду дома, надеюсь, приедет семья. С мужем нарядим елку и отметим в узком кругу», — отметила она.

Митрошина добавила, что решила продать недвижимость для погашения задолженностей по налогам и штрафам.

«Возникла необходимость оплачивать долги по налогам, все это очень серьезно. Пришлось продать квартиры, часть денег пошла на погашение долга, часть — на жизнь. Так вышло, что теперь у меня нет недвижимости», — заключила она.

Согласно материалам дела, с 2020 по 2022 год Митрошина через упрощенную систему налогообложения незаконно сэкономила около 127 миллионов рублей, вложив их в недвижимость в Москве.