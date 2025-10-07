Налоговая потребовала признать блогера Митрошину банкротом

Налоговая инспекция направила в суд заявление о банкротстве блогера Митрошиной

Налоговая инспекция подала в Арбитражный суд Москвы заявление с требованием признать блогера Александру Митрошину банкротом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

Заявление в суд 6 октября направила инспекция № 33 по Москве. Блогера подозревают в отмывании денег в особо крупном размере.

В начале марта ее задержали в Краснодарском крае, а затем отправили в Москву, где суд назначил Митрошиной домашний арест.

Следствие считает, что Митрошина с 2020 по 2022 год применяла упрощенную систему налогообложения, хотя ее доход от курсов по дополнительному образованию превышал установленные лимиты.

Блогер организовала поступление средств на счета оказывающих ее услуги трех сторонних ИП и таким образом не заплатила налоги на сумму более 127 миллионов рублей.

Для легализации средств девушка купила несколько квартир.