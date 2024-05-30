Андрей Малахов назвал дату и место похорон Анастасии Заворотнюк

Прощание с актрисой Анастасией Заворотнюк состоится 1 июня в Покровском монастыре, похороны пройдут на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил ведущий Андрей Малахов в эфире телеканала « Россия 1 » со ссылкой на семью артистки.

«Прощание с Анастасией Заворотнюк будет в Покровском монастыре, <…>, а похороны будут на Троекуровском кладбище 1 июня», — заявил он.

Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. С 2019 года она боролась с раком головного мозга. Актриса умерла в ночь на 30 мая. Ей было 53 года. У звезды сериала «Моя прекрасная няня» остались муж и трое детей.