Блиновская подала в суд заявление о банкротстве

Блогер Блиновская подала в арбитражный суд заявление о банкротстве

Фото: РИА «Новости»

Блогер Елена Блиновская подала в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве. Соответствующая информация появились в картотеке.

Блогер подала в суд заявление о признании себя как индивидуального предпринимателя банкротом.

О ее намерении сделать это стало известно еще месяц назад. В документе кредиторами блогера значились Федеральная налоговая служба России и банк ВТБ.

В марте Блиновской и ее супругу предъявили обвинения в окончательных редакциях. По версии следствия, они скрыли от налогов 906 миллионов рублей, из которых свыше 700 миллионов легализовали.

Для того чтобы расплатиться с долгами, имущество блогера выставили на продажу. Так, стоимость ее дома оценили в сумму от 300 до 500 миллионов рублей.

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