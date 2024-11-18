«Уничтожал себя». Киркоров рассказал, как страдал после развода с Пугачевой

Киркоров: после развода с Пугачевой у меня были нервные срывы, я уничтожал себя

Певец Филипп Киркоров признался, что после развода с Аллой Пугачевой долго не мог смириться с расставанием с любимой. Об этом он рассказал в шоу «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1».

Брак артистов продлился 11 лет. Они расстались в 2005 году. По словам Киркорова, несмотря на остывающие чувства Пугачевой, он продолжал ее любить и страдать из-за развода.

«Меня бросало-кидало в разные стороны, я был на такой серьезной грани, уничтожал себя, как летчик-камикадзе, входил в штопор, у меня начались нервные срывы», — признался артист.

Певец добавил, что после развода его поддержали друзья, в частности, поэтесса Карина Филиппова. Именно она посоветовала ему продолжать петь в ответ на вопрос Киркорова, как ему дальше жить. Кроме того, Филиппова написала ему стихи, которые потом переросли в песню.

Ранее поклонники артиста в нем разочаровались, осудив за использование фонограммы на концерте.