Билеты на первый спектакль с Ефремовым после УДО смели за несколько часов

Театралы и перекупы забрали все билеты на первый спектакль Ефремова после УДО

Продажа билетов на премьерный показ спектакля «Без свидетелей» с участием Михаила Ефремова закончилась через несколько часов после открытия кассы. Об этом aif.ru рассказали в пресс-службе театра «Мастерская „12“ Никиты Михалкова».

Представители учреждения пояснили, что продажа прошла в штатном режиме и желающие могли купить билеты через кассу, официальный сайт и уполномоченного билетного оператора.

«Следует учитывать ограниченное количество зрительских мест, что при высоком уровне спроса приводит к оперативному выкупу билетного фонда», — заявили в пресс-службе.

Журналисты редакции обнаружили на сайтах бесплатных объявлений предложения о перепродаже билетов на спектакль с Ефремовым. Цена прохода на премьерную постановку составила от 12 до 35 тысяч рублей.

При этом в официальных точках продаж стоимость билетов не превышала восьми тысяч рублей.

Первая репетиция с участием Михаила Ефремова прошла в театре только в конце января, что вызвало у многих сомнения, что труппа успеет провести премьеру в последний зимний месяц.

Художник-постановщик Юрий Купер отмечал, что Михалков лично репетировал с Ефремовым в своем доме под Нижним Новгородом. Он подчеркивал, что репетиции на сцене начнутся после установки всех декораций.

Но без переноса все же не обошлось. Премьерные показы спектакля «Без свидетелей» пройдут на сцене театра «Мастерская „12“ Никиты Михалкова» 25 и 26 марта.