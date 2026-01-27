«Все было в крови»: мужчина устроил смертельную поножовщину в ЖК Сергиева Посада

Мужчина зарезал женщину и ранил ее дочь в жилом комплексе Сергиева Посада

Бытовой конфликт перерос в поножовщину в жилом комплексе «Виктория Парк» в Сергиевом Посаде. Как сообщила 360.ru ставшая свидетелем последствий ЧП жительница подъезда, переросшая в убийство ссора произошла в квартире на 13-м этаже.

По словам женщины, вместе с мужем она поднялась наверх.

«Все было в крови. У дверей лежала женщина в луже крови и рядом нож. Она явно была мертва, это было видно. Я даже подходить близко не стала», — призналась она.

Возвращаясь к себе, местная жительница позвонила по номеру 112. Там ей сказали, что по вызову уже работают. Шедший впереди муж собеседницы 360.ru отметил, что внизу на газоне лежит труп мужчины. Вероятно, это тот, кто устроил поножовщину.

Очевидица добавила, что прибывшие на место спасатели нашли в квартире еще одну раненую женщину. Она оказалась дочерью убитой.

Еще один свидетель происшествия заявил, что раненая беременна. Он добавил, что поножовщину видел ее несовершеннолетний сын. Мальчик, увидев труп мужчины, несколько раз прокричал: «Это он!»

Официального подтверждения информации пока нет.

Во вторник, 27 января, московский СК сообщил о задержании пьяного мужчины за попытку убийства жены и сына. В ведомстве заявили, что женщина получила четыре удара ножом, ребенок — восемь. После госпитализации пострадавших спасли врачи. Источник 360.ru заявил, что напавший на жену и ребенка состоит на учете в частной психиатрической клинике.