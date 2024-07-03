«Беспокойный, плохо спит». Друг Отара Кушанашвили рассказал о состоянии шоумена

Друг и коллега журналиста Отара Кушанашвили Владимир Полупанов поделился подробностями лечения шоумена. Об этом он рассказал в беседе с 360.ru.

«У Отара все по-прежнему, ничего нового не происходит. Он приходит в себя. Сейчас ему делают капельницы и снотворное, потому что он беспокойный и ночами плохо спит», — поделился Полупанов.

По его словам, Кушанашвили скорее всего продолжит лечение в медицинском центре онкологии имени Н. Н. Блохина.

«Он набирается сил для того, чтобы пройти дальнейшее обследование и операцию», — уточнил Полупанов.

Шоумена положили в больницу в подмосковном Красногорске в четверг, 20 июня. Врачи экстренно сделали ему операцию. За несколько дней до этого Кушанашвили жаловался на сильные боли в животе и сердце.

Вчера журналист вышел на связь из больницы и рассказал, что следил за матчем сборных Португалии и Словении на Чемпионате Европы по футболу. При этом он сравнил себя с футболистом Криштиану Роналду.