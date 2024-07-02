«Я выиграю схватку». Отар Кушанашвили вышел на связь из больницы

Шоумен Отар Кушанашвили вышел на связь из больницы и сравнил себя с Роналду

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили вышел на связь из больницы после операции. Он опубликовал для поклонников аудиосообщение в своем Telegram-канале .

По его словам, он продолжает восстановление несмотря на сильные боли. Кушанашвили добавил, что, даже находясь в больнице, следил за матчем сборных Португалии и Словении на Чемпионате Европы по футболу.

«При той боли, которую я испытываю, и при той неимоверной дисциплине, которую я выказываю, к изумлению профессоров даже Бостонского университета я следил за драмой, превратившейся потом в триумф [футболиста Криштиану] Роналду», — сообщил он.

Журналист сравнил себя со спортсменом, заявив, что игрок не опускает руки и до конца остается верен своей профессии.

«Таков и я. Я выиграю схватку у этой болезни и вернусь. Люблю. Аминь», — заключил шоумен.

Кроме того, он поблагодарил своих друзей, в том числе рэп-исполнителя T-Killah (Александр Тарасов) и футболиста Дмитрия Тарасова, за то, что они помогли ему и не бросили в трудную минуту.

В четверг, 20 июня, Кушанашвили положили в больницу в Красногорске. Врачи провели ему экстренную операцию. За несколько дней до этого журналист жаловался на сильные боли в животе и сердце.