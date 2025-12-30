Беременную блогершу Лерчек прооперировали

Известную блогершу Валерию Чекалину (Лерчек) доставили в больницу, где она перенесла операцию. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По информации источника журналистов, хирургическое вмешательство прошло успешно, сейчас девушка находится под наркозом. Причина операции не уточняется, но в прошлый раз Лерчек госпитализировали из-за почечных колик.

До этого молодой человек блогерши, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини, рассказывал, что по ночам девушке становилось плохо, ее мучили головные боли.

Чекалина и ее бывший супруг Артем находятся под следствием по уголовному делу о незаконном выводе за границу свыше 250 миллионов рублей.

Сама Лерчек утверждает, что ей непонятно обвинение. После развода с мужем завязались отношения с Сквиччиарини, когда девушка начала отбывать домашний арест. В настоящее время Чекалина находится в положении.