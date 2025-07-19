На Украине задумали арестовать Бориса Корчевникова

Гендиректора телеканала «Спас» Корчевникова объявили в розыск на Украине

Фото: РИА «Новости»

Служба безопасности Украины объявила в розыск гендиректора телеканала «Спас». Телеведущего Бориса Корчевникова ищут уже полгода.

В персональной карточке Корчевникова на сайте ведомства указали, что телеведущего разыскивают с 20 января 2025 года. Его обвиняют в «покушении на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

В СБУ добавили, что он незаконно пересекал государственную границу Украины. За это в стране Корчевникову грозит заключение под стражу.

В начале весны украинская спецслужба предъявила заочные обвинения телеведущему. СБУ возмутило то, что Корчевников открыто поддерживает СВО и бывает в новых регионах России.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте