На Украине задумали арестовать Бориса Корчевникова

Служба безопасности Украины объявила в розыск гендиректора телеканала «Спас». Телеведущего Бориса Корчевникова ищут уже полгода.
В персональной карточке Корчевникова на сайте ведомства указали, что телеведущего разыскивают с 20 января 2025 года. Его обвиняют в «покушении на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».
В СБУ добавили, что он незаконно пересекал государственную границу Украины. За это в стране Корчевникову грозит заключение под стражу.
В начале весны украинская спецслужба предъявила заочные обвинения телеведущему. СБУ возмутило то, что Корчевников открыто поддерживает СВО и бывает в новых регионах России.
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