На Украине задумали арестовать Бориса Корчевникова

В персональной карточке Корчевникова на сайте ведомства указали, что телеведущего разыскивают с 20 января 2025 года. Его обвиняют в «покушении на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

В СБУ добавили, что он незаконно пересекал государственную границу Украины. За это в стране Корчевникову грозит заключение под стражу.

В начале весны украинская спецслужба предъявила заочные обвинения телеведущему. СБУ возмутило то, что Корчевников открыто поддерживает СВО и бывает в новых регионах России.