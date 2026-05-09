Басков стал участником акции «Бессмертный полк» в Киргизии

Певец Николай Басков принял участие в шествии «Бессмертного полка» в Караколе. Об этом сообщил RT .

На опубликованных кадрах артист шел в толпе, держа портрет своего родственника — ветерана Великой Отечественной войны. Многие участники акции несли цветы, чтобы возложить их к мемориалу.

В Ташкенте шествие стартовало с территории мемориального комплекса «Братские могилы». В честь 9 Мая там прозвучала музыка в исполнении оркестра, а курсанты военных училищ продемонстрировали строевую подготовку.

Ранее певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Шаман, выступил на концерте в Королеве. Во время патриотической песни «За тех» зрители подняли над головами портреты своих близких, и артист не сдержал слез. Зал в этот момент напоминал акцию «Бессмертного полка».

Шаман 4 мая также поучаствовал в гала-концерте «Песни Победы» в Государственном Кремлевском дворце. Мероприятие приурочили к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.