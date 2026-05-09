В Ташкенте началась акция «Бессмертный полк»

В субботу, 9 мая, в Ташкенте проходит акция «Бессмертный полк». Об этом сообщило РИА «Новости».

Шествие началось на территории мемориального комплекса «Братские могилы». Участники акции прошли по аллеям с портретами своих родственников — ветеранов Великой Отечественной войны.

Также на территории комплекса прозвучала музыка в исполнении военного оркестра, а курсанты военных училищ продемонстрировали строевую подготовку.

Шествие «Бессмертного полка» в Узбекистане проводится с 2016 года.

Ранее стало известно, что памятная акция состоялась в Сеуле. В ней приняли участие послы России и Белоруссии в Южной Корее, россияне и южнокорейские граждане.