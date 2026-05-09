Шаман заплакал во время исполнения песни «За тех» на концерте в Королеве

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Шаман, во время выступления в Королеве не сдержал слез. Об этом сообщило NEWS.ru со ссылкой на пресс-службу певца.

Шаман выступил с юбилейным шоу «30 лет на сцене» в Королеве 7 мая. В какой-то момент эмоции захлестнули музыканта, а зрители подняли над головами портреты своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне. Зрительный зал напомнил акцию «Бессмертного полка».

До этого музыкант спел в Государственном Кремлевском дворце на гала-концерте «Песни Победы». Известный российские артисты выступали с детьми участников спецоперации из ЛНР и ДНР.