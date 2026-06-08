Басков и Тодоренко поссорились на премии МУЗ-ТВ

На премии МУЗ-ТВ Николай Басков и Регина Тодоренко устроили за кулисами яркую словесную перепалку, поводом для которой стала путаница с гримеркой. Об этом рассказал 5tv.ru .

Как оказалось, телеведущая заняла помещение, которое было подготовлено для Баскова. Певец отреагировал на ситуацию демонстративно резко.

«Девочка, научись вести себя!» — крикнул Басков в адрес Тодоренко.

Она поддержала тон шутки и ответила колкостью, спросив, не ему ли принадлежат лежащие в комнате трусы. Басков не растерялся и заявил, что белье якобы принадлежит ее супругу Владу Топалову.

Позже выяснилось, что конфликт был не настоящим, а разыгранным специально на публику. Несмотря на громкие реплики, артисты спокойно продолжили подготовку к выходу на сцену.

Ранее на церемонии МУЗ-ТВ Филипп Киркоров сообщил, что в его доме произошло пополнение: артист завел собаку.