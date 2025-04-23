Банду пенсионеров будут судить за ограбление Ким Кардашьян в Париже

В Париже скоро начнется судебный процесс над бандой пенсионеров, ограбивших актрису Ким Кардашьян в 2016 году. Десять подозреваемых, большинству из которых за 60 лет, предстанут перед правосудием 28 апреля, сообщило издание The Guardian.

Преступление произошло 3 октября 2016 года, когда вооруженные мужчины ворвалась в апартаменты телезвезды. Преступники представились полицейскими и спокойно проникли в помещение. В тот момент рядом с Кардашьян не было охранников.

Банда пенсионеров связали Ким и удерживали в течение 10 минут. Потом они скрылись, прихватив с собой добычу на сумму около 10 миллионов евро.

Грабителей унесли с собой драгоценности телезвезды, среди них было обручальное кольцо с 19-каратным бриллиантом. Кардашьян часто показывала его в соцсетях, что могло привлечь внимание преступников.

Судебные слушания продлятся до 23 мая. Подсудимым предъявили обвинение в вооруженном ограблении, бандитизме и похищении человека. Большую часть похищенных драгоценностей, включая кольцо, до сих пор не нашли.

Ранее появились слухи о расставании бывшего мужа Кардашьян Канье Уэста с Бьянкой Цензори. В планах рэпера переехать в Токио.