ТАСС: балетмейстера Григоровича кремируют и захоронят на Новодевичьем кладбище

Хореографа Юрия Григоровича после церемонии прощания 23 мая кремируют. Об этом сообщил ТАСС .

По данным источника, прах Григоровича предадут земле, вероятно, на Новодевичьем кладбище.

«Похороны, вероятно, пройдут на Новодевичьем кладбище. Его последней волей в завещании была кремация, которая состоится после прощания 23 мая», — отметил собеседник агентства.

Прощание с Григоровичем запланировано на исторической сцене Большого театра в пятницу, в 11:00.

О смерти балетмейстера и хореографа на 99-м году жизни стало известно 19 мая. Юрий Григорович стал знаменитым после балетов «Легенда о любви» и «Каменный цветок». Благодаря ему мир увидел новые редакции классических постановок «Лебединого озера».

Президент Владимир Путин заявлял, что спектакли Григоровича покорили зрителей смелостью замыслов и творческих идей. Поэтому их считают эталоном безукоризненного художественного вкуса и высочайшего мастерства.