Балетмейстера Григоровича кремируют
ТАСС: балетмейстера Григоровича кремируют и захоронят на Новодевичьем кладбище
Хореографа Юрия Григоровича после церемонии прощания 23 мая кремируют. Об этом сообщил ТАСС.
По данным источника, прах Григоровича предадут земле, вероятно, на Новодевичьем кладбище.
«Похороны, вероятно, пройдут на Новодевичьем кладбище. Его последней волей в завещании была кремация, которая состоится после прощания 23 мая», — отметил собеседник агентства.
Прощание с Григоровичем запланировано на исторической сцене Большого театра в пятницу, в 11:00.
О смерти балетмейстера и хореографа на 99-м году жизни стало известно 19 мая. Юрий Григорович стал знаменитым после балетов «Легенда о любви» и «Каменный цветок». Благодаря ему мир увидел новые редакции классических постановок «Лебединого озера».
Президент Владимир Путин заявлял, что спектакли Григоровича покорили зрителей смелостью замыслов и творческих идей. Поэтому их считают эталоном безукоризненного художественного вкуса и высочайшего мастерства.