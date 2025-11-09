Авторов «Чумачечей весны» заметили поющими за гроши в дешевых пабах

Shot: Потап и Каменских пытаются заработать на выступлениях в пабах

Украинские исполнители Потап и Настя Каменских выступают в небольших ресторанах и дешевых пабах. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

За один концерт они зарабатывают менее 10 тысяч долларов. Всего за прошлый год Потап дал шесть таких выступлений, а Каменских — три.

Поклонников авторы хита «Чумачечая весна» собирали в Лос-Анджелесе, Филадельфии, Майами и Нью-Йоре. Билеты на концерты продавали по 65 долларов.

Несмотря на осуждение спецоперации, Каменских на концерте в Северной Каролине исполняла песни и общалась со зрителями на русском языке. Сама оправдывалась, что есть всего один язык — это любовь.

Ранее стало известно о низкой концертной активности лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского*. В 2025 году у него прошло всего лишь одно выступление в небольшом ночном клубе в Бостоне.

*Внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.