«Есть один язык». Настя Каменских ответила на критику из-за русских песен

Украинская певица Настя Каменских отреагировала на критику, обрушившуюся на нее после концертов в США. Артистка выступала на русском языке, сообщил Telegram-канал «Политика Страны» .

В конце лета Каменских выступил в Чикаго, Майами и Нью-Йорке. Певица исполняла песни на русском языке. На концертах, в частности, прозвучали композиции «Это моя ночь» и «Красное вино».

Каменских ответила критикам, что не имеет никакого значения ни цвет кожи, ни язык, на которым они разговаривают.

«Есть один язык, который понимает весь мир. Знаете, что это? Это любовь», — заявила она со сцены.

Ранее специалист Центра геолингвистики Йогиле Тереса Рамонайте рассказала, что литовцы перешли на русский язык, чтобы общаться с украинскими беженцами. Это затрудняет интеграцию украинцев.