Автора атаки на джип Гарика Харламова назвали Мистером Кефирчиком

Стоявший около московского ЖК «Рассказово» внедорожник комика Гарика Харламова облил кефиром местный борец с неправильно припаркованными автомобилями. Жители прозвали его Мистер Кефирчик. Об этом 360.ru рассказала жительница комплекса.

Она уточнила, что машину Харламова неизвестный мститель атаковал еще 17 мая. Комик приехал в арендованный для съемок нового сериала детский сад.

«У нас идет борьба с неправильно паркующимися автомобилями, которые оставляют на газонах, тротуарах и местах для экстренных служб. Есть инициативные жители, которые клеили на такие машины наклейки, но это не помогало. И полгода назад появился Мистер Кефирчик», — рассказала собеседница 360.ru.

Жительница добавила, что машина Харламова стала не первой, которую пришлось оттирать от кефира, но обычно водители в полицию не жалуются, потому что понимают, что за неправильную парковку придется заплатить штраф.

«Автомобиль Харламова стоял на месте пожарной разметки. Но на этот раз все возмутились и были на стороне Гарика», — добавила она.

По ее словам, сам комик того, что сделал мститель с его машиной, не видел, потому что участник съемочной группы успел все убрать, пока Харламов фотографировался с жителями.

Еще один очевидец уточнил, что машину отмыли буквально через полчаса после мести за неправильную парковку. Но, по его словам, Харламов все же узнал о «кефирной атаке» и сильно разозлился, когда уезжал.

В распоряжении 360.ru оказались фото и видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что кисломолочная продукция попала на лобовое стекло, оставив там белесые разводы.

Концертный директор комика Гарика Харламова Алексей Новицкий в комментарии 360.ru заявил, что не знает об этом происшествии.