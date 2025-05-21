Автора атаки на джип Гарика Харламова назвали Мистером Кефирчиком
Джип Харламова облили кефиром за парковку на пожарной разметке
Стоявший около московского ЖК «Рассказово» внедорожник комика Гарика Харламова облил кефиром местный борец с неправильно припаркованными автомобилями. Жители прозвали его Мистер Кефирчик. Об этом 360.ru рассказала жительница комплекса.
Она уточнила, что машину Харламова неизвестный мститель атаковал еще 17 мая. Комик приехал в арендованный для съемок нового сериала детский сад.
«У нас идет борьба с неправильно паркующимися автомобилями, которые оставляют на газонах, тротуарах и местах для экстренных служб. Есть инициативные жители, которые клеили на такие машины наклейки, но это не помогало. И полгода назад появился Мистер Кефирчик», — рассказала собеседница 360.ru.
Жительница добавила, что машина Харламова стала не первой, которую пришлось оттирать от кефира, но обычно водители в полицию не жалуются, потому что понимают, что за неправильную парковку придется заплатить штраф.
«Автомобиль Харламова стоял на месте пожарной разметки. Но на этот раз все возмутились и были на стороне Гарика», — добавила она.
По ее словам, сам комик того, что сделал мститель с его машиной, не видел, потому что участник съемочной группы успел все убрать, пока Харламов фотографировался с жителями.
Еще один очевидец уточнил, что машину отмыли буквально через полчаса после мести за неправильную парковку. Но, по его словам, Харламов все же узнал о «кефирной атаке» и сильно разозлился, когда уезжал.
В распоряжении 360.ru оказались фото и видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что кисломолочная продукция попала на лобовое стекло, оставив там белесые разводы.
Концертный директор комика Гарика Харламова Алексей Новицкий в комментарии 360.ru заявил, что не знает об этом происшествии.